Vì sao giá xăng chỉ tăng dưới 1.000 đồng/lít?

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, sở dĩ giá xăng dầu trong nước chỉ tăng nhẹ như vậy là do ở kỳ điều hành tối qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã mạnh tay chi sử dụng quỹ Bình ổn giá (BOG) với mặt hàng xăng. Cụ thể, mức chi quỹ BOG với xăng E5 RON92 là 850 đồng/lít, xăng RON95 là 950 đồng/lít. Như vậy, nếu không trích lập quỹ BOG, giá xăng E5 RON92 có giá bán ra là 23.170 đồng/lít, xăng RON95 là 24.090 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết bình quân giá thành phẩm xăng thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/1/ đến 30/1 là 98.859 USD/thùng xăng RON92, tăng 10.239 USD/thùng, tương đương tăng 11,55%; 102.269 USD/thùng xăng RON95, tăng 10.247 USD/thùng, tương đương tăng 11,14% so với kỳ trước.

Vẫn theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới trước kỳ điều hành vừa qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố như việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch COVID-19; tác động của việc áp dụng giá trần do phương Tây áp đặt lên dầu mỏ của Nga; đồng USD yếu hơn cộng với việc OPEC+ được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục được cải thiện…các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tăng cao, để hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu sau dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023, thị trường xăng dầu trong nước tái diễn cảnh loạt cây xăng tại các địa phương, như Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, An Giang, Bắc Giang... treo biển hết hàng, hoặc nghỉ bán với lý do nhân viên về nghỉ Tết... Quản lý thị trường cho rằng cây xăng đóng cửa không phải do thiếu nguồn cung mà phần lớn vì các cửa hàng bán lẻ thiếu nhân lực trực Tết. Tuy nhiên, có một số cây xăng vi phạm quy định nghỉ bán hoặc bán cầm chừng bị xử phạt theo quy định.

Bộ Công Thương muốn giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương mới đây đã đưa dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 95/2021 và nghị định 83/2013 về kinh doanh xăng dầu để lấy ý kiến. Tại dự thảo này, Bộ Công Thương cho rằng không nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu như một số đề xuất trước đó.

"Do quỹ bình ổn giá là công cụ linh hoạt duy nhất để Nhà nước có thể điều hành mức tăng giảm giá xăng dầu trong từng kỳ điều hành. Nếu bỏ quỹ bình ổn giá sẽ đồng nghĩa với việc bỏ điều hành giá xăng dầu", dự thảo của Bộ Công Thương nêu.