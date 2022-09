Vì sao giá dầu tăng vượt giá xăng?

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/8/2022-05/9/2022) tiếp tục có những diễn biến tăng giảm đan xen. Đầu kỳ, giá xăng dầu liên tục tăng cao do OPEC dự kiến cắt giảm sản lượng; lo ngại về việc Mỹ không xem xét các nhượng bộ bổ sung đối với Iran trong thỏa thuận hạt nhân Iran; sản xuất, khai thác dầu của Libya và Nigieria không cải thiện; tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm trong khi mùa mưa bão tại Mỹ đang đến gần ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và vận chuyển dầu thô. Đến cuối kỳ, giá xăng dầu lại có xu hướng giảm do đồng USD tăng giá; nhiều nước áp dụng chính sách tăng lãi suất ngân hàng để kiểm soát lạm phát cùng với tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn căng thẳng làm kỳ vọng nhu cầu giảm…

Tại kỳ điều hành giá kinh doanh xăng dầu ngày 5/9/2022, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.359 đồng/lít, giảm 366 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 871 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 24.230 đồng/lít, giảm 439 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Nhìn chung, giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến có tăng, có giảm nhưng xu hướng chung là tăng cao đối với dầu diesel và dầu hỏa và giảm nhẹ đối với xăng và dầu mazut, Bộ Công Thương cho hay.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 22/8/2022 và ngày 05/9/2022 là: 105,431 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,195 USD/thùng, tương đương giảm 2,039% so với kỳ trước); 108,866 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,583 USD/thùng, tương đương giảm 2,317 so với kỳ trước; 140,786 USD/thùng dầu hỏa (tăng 11,773 USD/thùng, tương đương tăng 9,126% so với kỳ trước); 143,026 USD/thùng dầu điêzen (tăng 12,175 USD/thùng, tương đương tăng 9,304% so với kỳ trước); 482,322 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 18,717 USD/tấn, tương đương giảm 3,736% so với kỳ trước).