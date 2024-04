Vì sao giá dầu 'hạ nhiệt' bất chấp căng thẳng liên tục leo thang?

Theo ông John Kilduff, đối tác sáng lập của Again Capital, thị trường dầu mỏ lo lắng nhất về việc Israel sẽ tấn công một trong những cơ sở hạt nhân của Iran, điều có thể khiến Tehran phải đáp trả. Tuy nhiên, áp lực quốc tế buộc Israel phải kiềm chế dường như đã được đền đáp. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận tuần trước rằng không có thiệt hại nào đối với các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, ông Kilduff lại cho rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh ở Trung Đông là rất cao và điều này có thể làm tắc nghẽn nguồn cung dầu. Ông cho rằng trước đây, mọi xung đột đều được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao và vì thế thị trường dầu mỏ không bị ảnh hưởng.

Lần này, thị trường năng lượng cũng đã gặp may mắn. Israel và các đồng minh do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ gần như toàn bộ trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng, điều có thể làm giảm áp lực buộc Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải trả đũa.

Mặc dù vậy, ông Tom Donilon, từng là cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, lại cho rằng mục đích của Iran là gây thiệt hại nặng nề cho Israel. Chuyên gia Donilon cảnh báo tại Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng Toàn cầu Columbia ở Thành phố New York vào tuần trước: “Về lâu dài, đây là sự gia tăng rủi ro mang tính cấu trúc trong khu vực”.

Trọng tâm vẫn là eo biển Hormuz, vùng nước hẹp có đến 19 triệu thùng dầu được vận chuyển mỗi ngày từ Vịnh Ba Tư đến thị trường toàn cầu. Theo tập đoàn năng lượng Rapidan Energy Group, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu có thể tăng lên 130 USD/thùng nếu có sự gián đoạn lớn ở eo biển này.

Chuyên gia Kilduff nói: “Khi nói về Iran, mọi người đều tập trung vào eo biển Hormuz”. Cũng theo chuyên gia này, việc đóng cửa eo biển gần như là không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu họ bắt đầu ngăn chặn tàu di chuyển thì thị trường dầu mỏ sẽ chú ý./.