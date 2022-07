Vì sao đường vừa sử dụng đã lún sâu 5m, vỡ toác như gặp động đất?

Chủ đầu tư đang khắc phục sự cố và bố trí phà cho người dân có nhu cầu đi qua khu vực bị sụt lún.

Tuyến đường bị sụt lún là đường liên xã Tuyên Bình Tây - Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng do Ban QLDA Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 6km, rộng 4m, có một cầu gần 40m, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Dự án do doanh nghiệp tư nhân Anh Đào có trụ sở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An thi công, đưa vào sử dụng ngày 27/6.