Vì sao đường sắt cao tốc Bắc - Nam lựa chọn tốc độ tối đa 350km/h?

Do đó, công nghệ tàu cao tốc chạy trên đường ray vẫn được đánh giá là phù hợp nhất để áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tàu Hyperloop là công nghệ tàu cho tốc độ cực kỳ ấn tượng khi có thể đạt tới vận tốc từ 900-1.200km/h nhờ chạy trong ống thay vì trên đường ray hay đệm từ trường. Nhưng do tốc độ quá cao, công nghệ tàu này vẫn đang được đặt ra nhiều nghi vấn về mức độ an toàn và tính hiệu quả. Hiện mới có Mỹ và UAE áp dụng công nghệ tàu Hyperloop nhưng vẫn ở mức độ thử nghiệm.

Theo đơn vị tư vấn, công nghệ EMU được đánh giá có nhiều ưu điểm hơn như hệ số an toàn, sức chở lớn, tiêu thụ ít điện năng... đang là xu hướng được nhiều nước phát triển lựa chọn. Điển hình là tàu Shinkansen tại Nhật Bản. Đây là công nghệ không sử dụng sức kéo - đẩy tập trung ở hai đầu đoàn tàu mà phân bổ đều trên các toa xe được gắn động cơ.

Để có thể áp dụng công nghệ tàu EMU, tuyến đường sắt sẽ phải có 2 làn ray thay vì 1 làn như đường sắt cũ. Chiều rộng mỗi làn ray là 1.435mm, rộng hơn 435mm so với đường ray cũ. Đây là yếu tố quan trọng để tăng vận tốc và độ an toàn của đoàn tàu khi di chuyển với tốc độ tối đa là 350km/h. Đây là vận tốc lớn hơn rất nhiều so với tốc độ của tàu Bắc - Nam hiện nay chỉ khoảng 70-90km/h.

Với tốc độ đó, tàu công nghệ EMU sẽ chỉ mất 1 tiếng 20 phút để di chuyển từ Hà Nội vào Vinh (tàu Thống nhất hiện nay mất 5 tiếng 30 phút) và chỉ mất 1 tiếng 35 phút để di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đi Nha Trang so với 8 tiếng mà tàu Thống Nhất hiện nay cần.

