Vì sao Đức Phúc chưa hát xong đã vội chào khán giả đi vào?

Your browser does not support the video tag.

Đức Phúc mang đến ca khúc đầu tiên mang tên Ánh Nắng Của Anh và sau đó là Hơn Cả Yêu

Không chỉ thế sau khi trình diễn Hơn Cả Yêu, Đức Phúc đã gửi lời cảm ơn các y bác sĩ và nhanh chóng chào khán giả định lui vào cánh gà. Tuy nhiên, ngay sau khi được MC nhắc khéo, Đức Phúc mới nhớ ra vẫn chưa hết "nhiệm vụ", vì còn một bài chưa hát đó là song ca Ghen Cô Vy cùng Erik.



Đức Phúc bất chợt quên còn một ca khúc chưa biểu diễn nên đã cúi chào tạm biệt khán giả