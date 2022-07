Vì sao đột quỵ ngày càng 'trẻ hóa'

Bệnh nhân mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã bị đột quỵ - Ảnh: BVCC

Nhiều bệnh nhân đột quỵ trẻ

Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết trong vài năm gần đây, bình quân cứ 4-5 bệnh nhân đột quỵ nhập viện thì có 1 bệnh nhân là người trẻ. Hiện mỗi ngày, tại bệnh viện tiếp nhận từ 8-10 bệnh nhân đột quỵ, trong đó, người trẻ mắc bệnh chiếm từ 20%-25%.

Trước đó, bệnh nhân B.K. (18 tuổi, ngụ Long An) bị đột quỵ do xuất huyết não. Theo lời kể người nhà, cách đây khoảng hai tuần, sau khi đi học về, K. vào phòng tắm thay quần áo. Vừa bước ra ngoài, K. bất ngờ lên cơn co giật mạnh, bất tỉnh rồi rơi vào hôn mê.

Gia đình lập tức đưa K. tới Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu. Qua kết quả chụp CT não, các bác sĩ kết luận K. bị đột quỵ do xuất huyết não, cần phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh nhân được nhanh chóng chuyển từ khoa cấp cứu lên phòng mổ trong tình trạng hôn mê sâu, liệt nửa người bên trái, phản xạ ánh sáng yếu, phải thở máy qua nội khí quản.

TS.BS Trần Chí Cường - giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ - cho theo thống kê, trên thế giới hằng năm có khoảng 15 triệu người đột quỵ, trong đó Việt Nam có 200.000 ca. Trung bình mỗi 45 giây có 1 người bị đột quỵ và mỗi 3 phút có một người tử vong.