Vì sao đợt mưa giông "lạ chưa từng thấy" xuất hiện ở miền Trung?

Ngày 31/3 là ngày có mưa lớn nhất. Một số nơi như A Lưới - Thừa Thiên Huế lên tới 256 mm, Quảng Ngãi là 218 mm, An Nhơn là 136 mm, Quy Nhơn là 178 mm, đều là những lượng mưa cao kỷ lục từ trước tới giờ trong tháng 3 (kỷ lục cũ của A Lưới là 96 mm, vào năm 2015; Quảng Ngãi là 124 mm, năm 1991, An Nhơn là 36 mm năm 2010 - PV).

- Từ chiều ngày 30/3-1/4, khu vực các tỉnh Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện một đợt mưa to, có nơi mưa rất to. Ở khu vực từ Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm; các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, lượng mưa phổ biến từ 250-300 mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Thừa Thiên Huế) 465 mm, Quảng Ngãi 307 mm…

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, hình thế gây mưa này ở miền Trung là điển hình, nhưng xảy ra vào tháng 3 là hiếm gặp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã dự báo và đưa ra cảnh báo như thế nào về đợt mưa này?

- Từ chiều 28/3, trước thời điểm xảy ra mưa lớn 2 ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm) đã ban hành bản tin đầu tiên về mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên, trong bản tin đầu tiên đưa ra dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với hoàn lưu của vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30/3 đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa dự báo ở các khu vực từ 150-350 mm, có nơi trên 400 mm.

Thực tế cho thấy, từ chiều 30/3 đến ngày 1/4, do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp, sau đó kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rất to phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 300 mm; Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên 70-150 mm, có nơi trên 150 mm; từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.