Vì sao dòng tiền ùn ùn đổ về startup giáo dục Việt Nam?

Báo cáo “Đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024” do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Do Ventures thực hiện cho thấy, các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được tổng vốn đầu tư 529 triệu USD năm 2023, giảm 17% so với năm trước.

Đáng chú ý khi các startup thuộc lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech) đã nhận số vốn cao nhất từ trước tới nay, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhận định về thị trường, bà Nguyễn Hồng Hạnh, nhà sáng lập, kiêm CEO EdTech Agency cho rằng, EdTech đã có sự bùng nổ trong giai đoạn đại dịch và tiếp tục là lĩnh vực hứa hẹn thu hút làn sóng đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường sôi động và ngày một cạnh tranh, sách trắng EdTech Việt Nam 2023 đưa ra khuyến nghị, các startup EdTech Việt nên chú trọng hơn vào phân khúc dành cho người đi làm để phát triển các nội dung, chương trình đào tạo kỹ năng số.