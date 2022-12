Vì sao Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy quận Hoàn Kiếm bị cựu đồng nghiệp đâm tử vong?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày 23-12, Phạm Minh Cường (SN 1991, là cựu cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm) điều khiển xe mang dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Cường đi từ trong sân trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ra ngoài và rút dao bầu giấu trong người ra, bất ngờ đâm trọng thương ông N.T.C., Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm.