Vì sao cựu Giám đốc CDC Bình Dương 'nâng đỡ' Việt Á nhưng từ chối tiền 'cảm ơn'?

Ngoài ra, Việt Á còn chi tiền cho Nguyễn Thành Danh và ông Nguyễn Hồng Chương (Giám đốc Sở Y tế Bình Dương) nhưng cựu Giám đốc CDC Bình Dương và ông Chương đều không nhận. Do đó, Nguyên báo cáo Việt và chuyển lại số tiền 4,2 tỷ đồng về Công ty Việt Á.

Tại phần yêu cầu kỹ thuật, các bị can đưa thêm các đặc điểm không đúng quy định Luật Đấu thầu nhằm loại bỏ các nhà thầu khác và liên hệ nhờ giám đốc doanh nghiệp khác làm đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để hợp thức cho đủ thủ tục, giúp Công ty Việt Á trúng thầu…

Quá trình điều tra, bị can Lê Trung Nguyên khai, nhiều lần bị can này trực tiếp gặp Nguyễn Thành Danh tại CDC Bình Dương và đưa tiền cảm ơn nhưng cựu Giám đốc CDC Bình Dương đều không nhận với lí do sắp về hưu nên 'không muốn liên quan đến tiền bạc, hoa hồng'.

Liên quan tới hành vi vi phạm đấu thầu ở địa phương này, hàng loạt cá nhân là lãnh đạo, chuyên viên thuộc Văn phòng và UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính, Sở Y tế thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, có tham gia ký các văn bản, quyết định về việc phân bổ kinh phí, thanh quyết toán nhưng không có căn cứ xác định họ được hưởng lợi, có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Những người liên quan nêu trên cũng chủ động khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ bản chất vụ án; không biết về hành vi thông đồng, bảo vệ đơn giá kit xét nghiệm của cấp dưới và thực hiện vì mục đích chống dịch. Do đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an không xem xét xử lý là phù hợp.

