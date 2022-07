Vì sao Cục Điện ảnh cấm chiếu bom tấn Hàn Quốc tại rạp Việt?

Quyết định của Cục Điện ảnh từ cuối tháng 5 tuy nhiên mới đây hãng tin Yonhap của Hàn Quốc mới đưa thông tin phim bị cấm chiếu ở Việt Nam do yếu tố bạo lực. Bộ phim này là một trong những bom tấn và có doanh thu khủng của điện ảnh Hàn.

Bộ phim "Roundup" bị cấm chiếu tại Việt Nam.



The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1 (Ngoài vòng pháp luật) với sự tham gia của Ma Dong-seok. Phim kể về câu chuyện của thám tử Ma Seok Do đến Việt Nam để dẫn độ một nghi phạm chỉ để tìm hiểu về các vụ án giết người bổ sung liên quan đến một kẻ giết người không rõ danh tính đã phạm tội với khách du lịch trong nhiều năm.

Bối cảnh diễn ra cả ở Hàn Quốc và Việt Nam, tuy nhiên dịch COVID-19 khiến đoàn làm phim phải thay đổi kế hoạch, tạo dựng bối cảnh Việt Nam ở trường quay tại Hàn Quốc.