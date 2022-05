Vì sao Cục CSGT đề nghị miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới?

Cục CSGT đã đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu để áp dụng cho các cá nhân, tổ chức là chủ xe tại các huyện đảo được phép miễn kiểm định (lần đầu) trước khi đăng ký xe, các chu kỳ kiểm định tiếp theo thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Với lý do các phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, nên Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.