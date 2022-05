Vì sao củ wasabi tươi ăn kèm sushi Nhật luôn đắt đỏ nhất thế giới?

Phổ biến là như vậy, wasabi tươi ngoài ra còn được biết đến là thứ giá vị đắt đỏ, vì nhiều lý do. Năm 2014, giá mỗi kg wasabi tại Nhật Bản rơi vào khoảng 160 USD nhưng ngày nay, nó đã lên đến hơn 250 USD.



Củ wasabi chính hiệu

Wasabi rất khó canh tác

Lý do đầu tiên khiến wasabi đắt đỏ là vì nó rất khó trồng. Ở Nhật Bản, wasabi mọc nhiều ở các lòng sông nhiều đá với nhiệt độ lý tưởng từ 8 đến 20 độ C. Đây là loại cây nhạy cảm, thân của nó ngập một phần trong dòng nước đang chảy và rất dễ bị tác động bởi thay đổi của môi trường như độ ẩm, nhiệt độ.

Do không có nhiều lòng suối chảy trong các thung lũng ở Nhật Bản, nên việc trồng cây wasabi ở mức độ thương mại là rất khó khăn. Thường phải mất khoảng 12-18 tháng, thậm chí 2 năm để một cây wasabi phát triển và thu hoạch được.

Các tỉnh Nagano, Iwate, Shimane được biết đến là những nơi sản xuất wasabi tại Nhật Bản. Tuy nhiên, khu vực bán đảo Izu ở tỉnh Shizuoka mới là địa chỉ cung cấp wasabi chính, chiếm 80% sản lượng tiêu thụ ở Nhật Bản.

Lý do thứ hai khiến wasabi đắt đỏ là do nó có thời hạn sử dụng ngắn. Theo Eat by Date, củ wasabi nên được ăn luôn, vào khoảng một hoặc hai ngày sau khi thu hoạch nếu không sẽ bị nhão.

Với củ wasabi đã được mài nhuyễn thì chỉ có thể dùng trong 15 phút nếu không muốn vị hăng và mùi thơm đặc trưng bị tan biến.