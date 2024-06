Vì sao cứ đến hè lại xảy ra nhiều vụ chập điện? Nguyên nhân chủ yếu từ thói quen phổ biến gặp ở nhiều nhà

Vừa qua trên địa bàn thủ đô Hà Nội nói chung hay trên cả nước nói riêng, xảy ra nhiều vụ hoả hoạn, trong số đó, có nhiều vụ để lại thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Nguyên nhân chủ yếu của những vụ hoả hoạn được xác định đa phần do sự cố chập điện tại các hộ gia đình, nhà xưởng… Ví dụ như vụ việc mới đây nhất xảy ra ở thành phố Bắc Giang. Công an địa phương thông tin, vụ cháy xảy ra tại nhà dân, khiến 3 người không qua khỏi. Qua khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hoà bị quá tải.

Hình ảnh tại vụ hoả hoạn xảy ra ở TP.Bắc Giang do đường điện điều hoà quá tải (Ảnh Công an Bắc Giang)

Nhiều người thắc mắc, vậy tại sao cứ đến hè, số lượng các vụ chập điện lại gia tăng đến vậy. Trên thực tế, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) chỉ ra, chập điện có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào trong năm, dù là mùa đông hay là mùa hè. Tuy nhiên, đúng là vào mùa hè hay những ngày nắng nóng cao điểm, nguy cơ sẽ cao hơn do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân lúc này cũng tăng cao.

Đặc biệt là khi các thiết bị phục vụ nhu cầu làm mát như quạt, điều hoà, tủ lạnh, hay máy phát, được các gia đình sử dụng liên tục với công suất lớn. Điều này vô tình khiến các thiết bị nói riêng cũng như hệ thống điện nói chung phải chịu quá tải, từ đó dễ dần tới chập điện. Ngoài ra vào những ngày mưa dông, có sấm sét cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ do diện và sét đánh.

Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng thiết bị điện tại các gia đình tăng cao, đặc biệt là dùng nhiều thiết bị làm mát, từ đó nguy cơ xảy ra chập điện là cao hơn (Ảnh minh hoạ)