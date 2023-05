Vì sao Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu?

Ngày 5/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của Covid-19 đã kéo dài hơn ba năm. Nhận định về sự thay đổi này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng WHO tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu có nhiều lý do.

Khả năng miễn dịch nhờ nhiễm bệnh, tiêm chủng ngày càng cao

Theo ông Phu, thứ nhất, Ủy ban Khẩn cấp về Covid-19 của WHO đã đưa ra những bằng chứng cho thấy Covid-19 đã giảm rủi ro đối với sức khỏe con người chủ yếu là nhờ khả năng miễn dịch từ nhiễm bệnh và tỷ lệ tiêm chủng vắc xin trên toàn cầu ngày càng cao.

Thứ hai, độc lực của virus gây bệnh cũng có sự ổn định tương đối, kể cả với các biến thể phụ đang lưu hành của Omicron và các biến thể phụ trước đó. Dù SARS-CoV-2 có tiếp tục tiến hóa với các biến thể nhưng nó không liên quan đến mức độ nghiêm trọng và không gây ra yếu tố bất ngờ.