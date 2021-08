Vì sao Công an TP.HCM cắt giảm lượng lớn giấy đi đường?

Do đó, ngày 24/8, Sở đã phải có văn bản làm rõ chỉ cấp giấy đi đường cho hệ thống phân phối, doanh nghiệp có đơn hàng xuất nhập khẩu và đội ngũ lao động của cơ quan điện lực.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, theo quy định, loại hình gas và logistics do UBND quận, huyện, TP cấp. Tuy nhiên, đến nay, nhiều đơn vị vẫn liên hệ Sở Công Thương để xin cấp giấy này.

Ngày 23/8, Sở Công Thương nỗ lực cấp 80.000 giấy lưu thông cho hệ thống phân phối và các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, theo tiến độ và năng lực, Sở Công Thương không đủ sức để cấp hết các loại hình. Do đó, UBND TP.HCM đã có văn bản quy định UBND địa phương cấp giấy cho loại hình gas, logistics, shipper.

Đến ngày 24/8, thành phố lại quy định Công an TP.HCM là đơn vị ban hành giấy đi đường. Do đó, Sở Công Thương phải cấp lại từ đầu theo mẫu của cơ quan công an.

Công an TP.HCM lý giải việc cấp ít giấy đi đường hơn đề nghị của các cơ quan, đơn vị là để đảm bảo yêu cầu siết chặt giãn cách. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Sở Công Thương cho biết đã nhận được 100.000 đề nghị nhưng chỉ được cơ quan công an phân bổ 40.000 giấy. Do đó, để cấp cho các đơn vị, Sở phải cắt giảm, tính toán kỹ lưỡng các loại hình ưu tiên. Có những đơn vị không thể cắt giảm như: Nhân viên vận hành hệ thống cửa hàng, siêu thị; doanh nghiệp có hàng hóa cần xuất khẩu ngay.