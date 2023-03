Vì sao Công an Long An triệu tập 2 luật sư bào chữa vụ án Tịnh thất Bồng Lai?

Liên quan vụ việc, chiều 14/3, trả lời VTC News, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gửi giấy triệu tập 2 người này đến làm việc.

2 luật sư là Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Cả 2 người này đều thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cùng bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.