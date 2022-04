Vì sao con sông Amazon dài nhất thế giới không có cầu bắc qua?

Lý do gì khiến người ta không xây một cây cầu bắc qua con sông Amazon?

Xuyên suốt chiều dài của mình, Amazon không có nơi nào quá hẹp hoặc quá rộng để bắc cầu - trong mùa khô. Nhưng vào mùa mưa, nước sông dâng cao hơn 9m và những đoạn sông rộng 4,8km có thể biến thành 48km trong vài tuần. Lớp phù sa bồi đắp hai bên bờ không ngừng sạt lở, lòng sông thường đầy đất đá vụn - gồm cả những mảng rừng trôi nổi được gọi là matupás có khi rộng tới 4 ha. Amazon mùa mưa thực sự đem đến ác mộng cho những kỹ sư xây dựng.

Tuy nhiên lý do thực sự dẫn đến sự vắng bóng của những cây cầu rất đơn giản: Lưu vực Amazon có rất ít đường sá để kết nối với những cây cầu. Ngoài một số thành phố lớn, dân cư của những khu rừng rậm rất thưa thớt và tự thân dòng sông là một đường cao tốc của người dân trong vùng. Việc đầu tư tốn kém cho một công trình to lớn nhưng không có mấy tác dụng, có lẽ chính là lý do khiến người ta không mấy mặn mà với việc xây cầu qua con sông này.

Macapá nằm trên bờ bắc của châu thổ sông Amazon là một thành phố có nửa triệu người sinh sống, nhưng không có một con đường nào kết nối với phần còn lại của Brazil. Nếu khách du lịch đến đây thuê xe thì chỉ có một hướng duy nhất để lái là về phía bắc, tới lãnh thổ hải ngoại Guiana của Pháp mà thôi.