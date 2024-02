Vì sao cô gái bị sát hại ở Cầu Giấy nhưng Công an quận Thanh Xuân khởi tố?

Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích, Công an quận Thanh Xuân phát hiện đầu tiên, cơ quan này sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Giết người, Cướp tài sản và cũng có thẩm quyền điều tra bước đầu, sau đó sẽ chuyển tới Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Theo quy định về tố tụng hình sự, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cấp quận, huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự có hình phạt tới 15 năm tù (tội rất nghiêm trọng).

Với vụ án hình sự mà tội danh quy định trên 15 năm tù, tù chung thân, tử hình thì thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng cấp tỉnh, thành phố.

Nếu cơ quan cấp quận, huyện phát hiện ra vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.