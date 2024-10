Vì sao chuyên gia lái xe luôn khuyên nên mở cửa ô tô bằng tay nghịch?

Mở cửa xe ô tô tưởng chừng là chuyện đơn giản, thế nhưng hành động nhỏ này lại ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường nếu không được thực hiện đúng cách. Thời gian gần đây, không hiếm gặp những vụ va chạm, thậm chí gây chết người bởi nguyên nhân từ những cái mở cửa xe ẩu, thiếu quan sát. Điều này đến một phần từ việc tài xế cũng như hành khách trên xe không được đào tạo cũng như chỉ bảo một cách bài bản. (Những tình huống mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn như thế này vẫn hàng ngày xảy ra. Nguồn video: OFFB) Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, anh Hoàng Văn Tân - Giáo viên dạy lái xe tại quận Long Biên, Hà Nội cho rằng, việc mở cửa xe thiếu quan sát gây "thiệt đơn thiệt kép", vừa khiến người đi đường gặp nguy hiểm mà chính bản thân chiếc xe của chúng ta cũng ít nhiều hư hỏng, móp méo do va chạm. Để hạn chế tối đa việc mở cửa xe một cách vô tội vạ gây nguy hiểm, giáo viên này luôn yêu cầu học viên của mình chú ý quan sát trước khi mở cửa. Thao tác mở cửa đúng của tài xế là dùng tay phải kéo mở khóa rồi đẩy nhẹ cửa ra ngoài theo nguyên tắc người ra đến đâu cửa mở ra đến đó chứ không được mở hết cửa ngay. Mở cửa đúng cách là phải dùng tay nghịch, tức là nếu mở cửa bên trái thì dùng tay phải và ngược lại. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp Theo anh Tân, với cả tài xế cũng như hành khách, khi mở cửa ô tô nên dùng tay nghịch, tức là nếu mở cửa bên trái nên dùng tay phải và ngược lại với ít nhất 2 lý do như sau: Thứ nhất, nếu mở cửa bên lái bằng tay trái, tư thế của tài xế gần như không đổi, tức là mắt vẫn hướng về phía trước. Trong khi dùng tay phải, lái xe bắt buộc phải có hành động xoay vai 90 độ, lúc này mặt bắt buộc phải hướng về phía cửa. Mở cửa ô tô như vậy giúp lái xe dễ dàng quan sát phía sau, tránh tối đa trường hợp có phương tiện đang đi tới trong lúc mở cửa gây nguy hiểm. Thứ hai, khi sử dụng tay nghịch, người trong xe khó có thể thể mở bung ra ngay lập tức được mà thường chỉ mở được một khoảng vừa đủ để ra khỏi xe với tốc độ chậm. Điều này cũng hạn chế cửa xe bị mở rộng hơn mức cần thiết, gây cản trở cho phương tiện đang đi tới. Ngoài ra, mở cửa quá nhanh và mạnh có thể còn khiến cửa xe va đập vào xe khác đỗ bên cạnh trong trường hợp ở những bãi đỗ xe chật hẹp gây xước xát. "Khi chở hành khách trên xe, người lái cũng phải quan sát và nhắc nhở mọi người lưu ý khi mở cửa, đặc biệt là những người ít có kinh nghiệm ngồi ô tô hoặc trẻ em hiếu động. Trường hợp để những ngồi trên xe mở cửa không quan sát thì trách nhiệm đầu tiên vẫn là của tài xế", anh Tân nói. Thao tác mở cửa bên lái bằng tay phải giúp mắt dễ dàng hướng về phía sau để quan sát, đồng thời cánh cửa không bị mở bung rộng ra ngay. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp Vị chuyên gia này cũng đưa ra một số lời khuyên khi lái xe như sau: - Luôn khoá cửa khi xe đang chạy để đảm bảo rằng các cửa không bị bật ra, tuyệt đối không mở cửa khi xe đang chạy. - Nên kích hoạt chế độ khóa trẻ em để tránh việc trẻ nhỏ tự ý mở cửa từ bên trong. - Không dừng xe ở nơi cấm dừng, các vị trí đường giao nhau,... Trước khi mở cửa, lái xe cần cho xe đỗ sát mép đường bên phải chiều đi của mình. - Khi mở cửa, người ngồi trên xe cần quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu. Chỉ thực hiện mở cửa xe khi đảm bảo an toàn. Đồng thời quan sát và ra hiệu cho những người trên xe mở cửa an toàn. Tại khoản 3, điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ: "Người điều khiển phương tiện giao thông không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn". Về mức xử phạt cho hành vi này, tại khoản 2, điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định, người điều khiển xe mở cửa xe không đảm bảo an toàn bị phạt tiền 400-600 nghìn đồng. Đồng thời, nếu lái xe thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2-4 tháng. Hơn nữa, nếu hành vi mở cửa xe gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Tin bài cộng tác xin gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!