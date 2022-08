Vì sao chuỗi động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum?

"Về lâu dài, chúng tôi kiến nghị cần tăng cường hệ thống trạm quan trắc động đất không chỉ ở khu vực Kon Plông mà ở cả các địa phương khác. Ngoài ra, chúng ta phải có phân vùng rủi ro động đất trên toàn quốc. Do chúng ta chưa có bản đồ phân vùng rủi ro động đất trên phạm vi quốc gia, do đó, việc đưa ra các thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo gặp khó khăn", ông Truyền nói.

"Về nghiên cứu động đất kích thích thì chưa có nghiên cứu chi tiết nào. Vì vậy để xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm của động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp cần có phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương, các chủ đầu tư những công trình thủy điện trên địa bàn cùng góp sức vào để làm nghiên cứu chi tiết" - ông Chính thông tin.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - yêu cầu các thành viên và tỉnh Kon Tum thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về ứng phó động đất. Viện Vật lý địa cầu triển khai sớm các trạm quan trắc để có thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và cung cấp đầy đủ thông tin về động đất nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo. Thông tin dự báo động đất còn gặp khó khăn, tuy nhiên cần xác định rõ nguyên nhân để chủ động có giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình, tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân.

"Công trình thủy lợi thủy điện, nhất là các hồ chứa trong thiết kế theo như báo cáo là an toàn nhưng vẫn phải thông tin cho nhân dân được biết. Đồng thời, phải thường xuyên chú ý và có báo cáo theo dõi, đánh giá kịp thời. Đề nghị các địa phương và nhất là Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực động đất phải soạn ngay các bản tin thông tin trên các đài địa phương, nhất là đài truyền thanh ở cơ sở về những công trình đảm bảo an toàn, những công trình nào không đảm bảo an toàn để nhân dân yên tâm", ông Hoài nhấn mạnh.