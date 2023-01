Vì sao chưa thu hồi thẻ luật sư của ông Trịnh Văn Quyết?

Đoàn Luật sư TP Hà Nội vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với - Chủ tịch Tập đoàn FLC (thẻ luật sư số 993) và bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch Tập đoàn FLC.

Lý do bởi ông Trịnh Văn Quyết đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán, bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Dung cũng đã bị khởi tố và xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi này.