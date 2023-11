Vì sao chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập?

"Giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất để đem lại hoà bình, ổn định, an ninh cho Israel - Palestine và Trung Đông. Chừng nào chưa có nhà nước Palestine độc lập thì an ninh Israel không đảm bảo", Đại sứ Nguyễn Quang Khai cho hay.

Ngoài ra, vai trò Liên hợp quốc rất mờ nhạt trong vấn đề Israel và Palestine. Mặc dù Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an đã đưa ra được những nghị quyết đối với giải pháp hai nhà nước. Thế nhưng, Liên hợp quốc vẫn không có giải pháp gì để thúc đẩy, yêu cầu Israel thực hiện các nghị quyết này.

Thứ hai, Mỹ là nước đứng ra làm trung gian hoà giải xung đột giữa Israel và Palestine. "Tuy nhiên, Mỹ không thực hiện đúng vai trò của mình", Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định, thêm vào rằng Israel là đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực. Theo Đại sứ, khi ông Donald Trump lên cầm quyền, vị Tổng thống Mỹ đề ra thoả thuận thế kỷ cho xung đột Israel và Palestine, song thực chất là xoá bỏ nhà nước Palestine, do đó không thể thực hiện được. Hơn nữa, nội bộ Mỹ cũng mâu thuẫn do các quan điểm bất đồng liên quan đến ủng hộ lợi ích của Israel trong mâu thuẫn với Palestine.

Thứ nhất, chính sách chiếm đóng của nhà nước Israel. Trong cuộc chiến 1967, Israel chiếm các vùng đất dành cho người Palestine để thành lập nhà nước Palestine như Bờ Tây, Gaza, Đông Jerusalem, sau đó xây dựng khu định cư. Trong khi Chính phủ Israel do các thành phần cực hữu nắm quyền đã chủ trương bác giải pháp hai nhà nước. Do đó, liên tục nổ ra xung đột với các lực lượng của Palestine như Hamas, Fatah.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai cho rằng có nhiều lý do về việc đến nay chưa thể thực thi giải pháp hai nhà nước, trong đó thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Nguồn cơn xung đột

Xung đột Israel - Palestine diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua. Nguồn gốc của xung đột rất nghiêm trọng và phức tạp, trước cả khi nhà nước Israel thành lập. Cả Palestine và Israel đều coi các vùng lãnh thổ giữa sông Jordan và biển Địa Trung Hải là của riêng họ. Trong khi đó, người Cơ đốc giáo, người Do Thái và người Hồi giáo cùng nắm giữ các phần đất được coi là thánh địa linh thiêng ở đây.

Nhìn từ lịch sử, sau khi Đế chế Ottoman bị đánh bại trong Thế chiến thứ nhất, Anh đã giành được quyền kiểm soát Palestine - nơi sinh sống của người Ả Rập chiếm đa số và cộng đồng thiểu số Do Thái. Căng thẳng giữa hai nhóm người ngày càng gia tăng khi cộng đồng quốc tế giao cho Anh nhiệm vụ thành lập một "ngôi nhà quốc gia" cho người Do Thái ở Palestine. Trong những năm 1920 - 1940, số người Do Thái di cư đến Palestine gia tăng.

Năm 1947, Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua việc chia tách Palestine thành các nhà nước Do Thái và Ả Rập riêng rẽ, trong đó Jerusalem là thành phố nằm dưới sự quản lý của quốc tế. Lãnh đạo Do Thái chấp nhận, song phía Ả Rập nhất quyết bác bỏ, khiến kế hoạch này chưa bao giờ được hiện thực hóa.

Bản đồ khu vực dải Gaza. (Ảnh: VOX)

Sau khi nhà cầm quyền Anh rời đi khi chưa thể chấm dứt xung đột vào năm năm 1948, giới lãnh đạo Do Thái lập tức tuyên bố thành lập nhà nước Israel. Tuy nhiên, người Palestine phản đối, dẫn đến bùng phát cuộc chiến sau đó. Các nước Ả Rập lân cận đã điều binh sĩ can thiệp.

Giao tranh kết thúc bằng lệnh ngừng bắn năm 1949, Israel đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ. Jordan chiếm vùng đất được gọi là Bờ Tây, trong khi Ai Cập kiểm soát dải Gaza. Còn Jerusalem bị chia cắt giữa lực lượng Israel ở phía tây và lực lượng Jordan ở phía đông.

Tuy nhiên, đụng độ trong khu vực tiếp diễn khi các bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình. Năm 1967, Israel chiếm đóng Đông Jerusalem và Bờ Tây cũng như phần lớn Cao nguyên Golan của Syria, Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập.

Hầu hết người tị nạn Palestine cư trú ở Gaza, Bờ Tây và các nước láng giềng như Jordan, Syria và Lebanon. Israel không cho phép họ trở về quê hương, với lí do điều đó sẽ đe dọa sự tồn tại của nhà nước Do Thái.