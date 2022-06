Vì sao Chùa Nghệ sĩ thay bảng hiệu "Nghĩa trang Nghệ sĩ" rồi lại gỡ xuống?

Nữ nghệ sĩ tiết lộ sáng ngày 20/6, ban lãnh đạo của Hội Sân khấu TPHCM gồm cô, Chủ tịch Trần Ngọc Giàu và Phó chủ tịch Tôn Thất Cần đã xuống tận Chùa Nghệ sĩ để xem xét tình hình. Trong ngày 23/6, Hội Sân khấu TPHCM sẽ có cuộc họp chính thức để thông tin về vấn đề này.

Cổng phụ ghi "Chùa và Nghĩa trang Nghệ sĩ" (Ảnh: Mộc Khải).

Chùa Nghệ sĩ tọa lạc tại địa chỉ 116/6 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM. Theo một số tư liệu, năm 1958, nghệ sĩ Phùng Há được Hội Nghệ sĩ Ái hữu Tương tế tài trợ mua đất làm nơi yên nghỉ cho các nghệ sĩ cải lương. Tuy nhiên, sau khi mua xong, mảnh đất 6.080 m2 này lại bỏ không gần 10 năm vì không có tiền xây chùa.

Năm 1969, bầu Năm Công (Lê Minh Công) xin nghệ sĩ Phùng Há cho dựng am để tu hành. Năm 1970, sau khi am hoàn thành, "bầu" Năm Công quyết định bán vì không còn tiền trả nợ. "Bầu" Xuân (gánh Dạ Lý Hương) mua lại am với giá gần 100 cây vàng. Từ đó, am được xây thành chùa và trở thành nơi an táng của nhiều nghệ sĩ và thân nhân.