Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giải phóng mặt bằng quá chậm?

Ông Nguyễn Hồng Quế cho biết theo quy hoạch, để bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ có 4 khu tái định cư được xây dựng bao gồm 2 khu tái định cư tại TP Biên Hòa và 2 khu tái định cư tại huyện Long Thành. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 1 khu tái định cư xã Long Đức (huyện Long Thành) mới khởi công.

Việc khởi công, xây dựng chậm các khu tái định cư đã làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không thể bố trí tái định cư cho người dân để thực hiện thu hồi diện tích đất ở trong khu vực dự án.

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác tái định cư cho người dân, Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho phép sử dụng 1.824 lô đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để bố trí tái định cư cho người có đất bị thu hồi thuộc dự án đoạn qua TP Biên Hòa.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào ngày 18/6 và được chia thành 3 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16km, tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư dài 18,2km, tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư dài 19,5km, tổng mức đầu tư 4.693 tỷ đồng.