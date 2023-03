Vì sao cảnh nóng trong phim Hàn ngày càng táo bạo

Kim Soo Yong, đạo diễn đã nghỉ hưu 93 tuổi, người đã làm hơn 100 bộ phim, từng tuyên bố rằng quá trình kiểm duyệt phim đã trì hoãn sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc trong hơn 30 năm và ngăn cản các nhà làm phim tầm cỡ thế giới như Bong Joon Ho xuất hiện sớm hơn.

"Nếu trước đây không có sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, chúng tôi có thể đã tiến xa hơn. 50 năm trước chúng ta có thể đã có những nhà làm phim vĩ đại như Bong Joon Ho", ông Kim nói tại cuộc họp báo của Viện lưu trữ phim Hàn Quốc vào năm 2019.

Bong Joon Ho là đạo diễn đầu tiên của xứ kim chi đoạt Cành cọ Vàng và tượng vàng Oscar.

Ngày càng táo bạo

Trong những năm gần đây, phim truyền hình dành riêng cho người lớn bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý trong làng giải trí tương đối bảo thủ của Hàn Quốc, do nhu cầu ngày càng tăng đối với nội dung đa dạng.

Năm 2020, phim truyền hình của JTBC The World of The Married, dựa trên bộ phim Doctor Foster của đài BBC One, đã dẫn đầu về mức độ phổ biến của phim truyền hình có xếp loại 19+ trên màn ảnh nhỏ.

Bất chấp những tranh cãi về yếu tố bạo lực, khỏa thân của bộ phim, khán giả Hàn Quốc đã hoàn toàn ủng hộ ý định của nhà sản xuất là thực hiện loạt phim hấp dẫn dành riêng cho khán giả lớn tuổi.