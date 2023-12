Vì sao cần bật đèn sưởi trước khi vào phòng tắm? Mùa đông nhiều nhà dùng nhưng không phải ai cũng biết

Ít người dùng để ý rằng, đèn sưởi cũng cần bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ. Với công việc vệ sinh có thể tiến hành đơn giản, chỉ cần dùng khăn mềm khô sạch, lau các loại bụi bẩn bám trên đèn sưởi và các chi tiết khác của máy. Còn với công việc bảo dưỡng, để đảm bảo an toàn nhất có thể, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của các đơn vị chuyên nghiệp.

Để thực hiện được điều này, người dùng nên lựa chọn vị trí lắp đặt đèn sưởi phù hợp, cách xa vòi nước, vòi hoa sen. Nhiều thợ kỹ thuật cho biết, vị trí lý tưởng dành cho việc lắp đèn sưởi là cao khoảng 1,8 - 2m, cao hơn vòi hoa sen. Đây là khoảng cách an toàn nhất, giúp thiết bị phát huy tối đa công suất, đồng thời hạn chế tối đa việc bị nước bắn vào. Gần đèn sưởi không được đặt các vật dụng khác, đặc biệt là vật dụng dễ bắt lửa, dễ cháy như quần áo.

Được sử dụng chủ yếu trong những môi trường ẩm ướt thường xuyên như phòng tắm, phòng vệ sinh, đa phần các loại đèn sưởi hiện nay đều đã được trang bị chống thấm nước tương đối. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn nhất có thể cho thiết bị cũng như người dùng, các chuyên gia vẫn đưa ra lời khuyên rằng tốt nhất nên hạn chế tối đa việc để nước trực tiếp tiếp xúc với đèn sưởi, đặc biệt là khu vực bóng đèn và ổ, dây điện.

Trong quá trình bảo dưỡng, các lỗi hư hỏng của thiết bị cũng sẽ được phát hiện và sửa chữa kịp thời, từ đó hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình sử dụng. Người dùng nên bảo dưỡng đèn sưởi trước mỗi mùa cao điểm 1 lần/năm.



►Ghi nhớ: BẢO DƯỠNG đèn sưởi ít nhất 1 lần/năm.

4. Chọn mua đèn sưởi chất lượng

Khi chọn mua, người dùng phải kiểm tra kỹ thương hiệu sản xuất hay phân phối thiết bị, lựa chọn những cái tên uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng. Những thiết bị giá rẻ có thể đã bị thay đổi các kết cấu an toàn làm giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập cháy cao hơn, tuổi thọ cũng ngắn hơn.

Bên cạnh thương hiệu, người dùng cũng có thể nhìn vào một chi tiết trên thiết bị để chọn được loại đèn sưởi chất lượng. Đó là sản phẩm có dán tem hợp quy (CR). Việc dán tem thể hiện đây là sản phẩm đã được kiểm định an toàn về chất lượng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

