Vì sao ca sĩ Hiền Hồ khó trở lại showbiz?

Ngày trở lại của Hiền Hồ vấp phải nhiều tranh cãi. Ảnh: FBNV.



Từ nữ hoàng cảnh nóng đến ngôi sao bị cả Hàn Quốc ghẻ lạnh

“Tấm gương” người thứ ba bị tẩy chay nổi tiếng nhất giới giải trí châu Á phải kể đến trường hợp của Kim Min Hee. Từ ngôi sao đầy tiềm năng, thậm chí được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng thế hệ mới, cô đành ngậm ngùi sống cảnh ẩn dật nơi xứ người vì mang tiếng giật chồng.

Tại Hàn Quốc, tên tuổi của Kim Min Hee vụt sáng sau khi cô xuất hiện trong bộ phim Người hầu gái. Tên tuổi của cô thậm chí vươn tầm châu Á. Thời điểm đó, đạo diễn Park Chan Wook gọi cô là “diễn viên hạng A được giới làm phim muốn có được nhất”.

Nhưng sau khi tham gia bộ phim Right Now, Wrong Then, Kim Min Hee bị gọi là “nỗi ô nhục quốc dân” khi có mối quan hệ ngoài luồng với Hong Sang Soo - đạo diễn bộ phim và lớn hơn cô đến 22 tuổi.