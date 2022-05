Vì sao Bill Gates gây thiện cảm khi thừa nhận "từng làm đau lòng" vợ cũ?

Khi được hỏi về điều mà ông đã học được từ việc ly hôn, ông Bill đáp: "Có những lĩnh vực mà tôi tự thấy mình là một chuyên gia, như vấn đề khí hậu hay vấn đề sức khỏe chẳng hạn; nhưng với những vấn đề cá nhân như thế này, tôi không nghĩ mình là một chuyên gia. Tôi cần phải thật khiêm tốn... Tôi không có lời khuyên nào xét về vấn đề này".

Ông Bill Gates hiện tại nhận lời phỏng vấn của một số đơn vị truyền thông chủ yếu để quảng bá cho cuốn sách mới của ông - cuốn "How to Prevent the Next Pandemic" (Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo), nhưng chính những chia sẻ của ông về chuyện cá nhân lại được quan tâm hơn cả.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Bill Gates đã gây bất ngờ với chia sẻ rằng nếu được lựa chọn lại, ông vẫn cưới bà Melinda, và ông không có bất cứ điều gì nuối tiếc trong những chuyện đã qua. Khi được hỏi lại về điều này, ông Bill Gates một lần nữa khẳng định rằng ông đã có "3 người con rất tuyệt vời" từ cuộc hôn nhân đã có với bà Melinda, vì vậy, ông không có gì phải hối tiếc.

Ngoài ra, ông đề cập tới những điều quan trọng khác mà ông đã thực hiện được khi còn gắn bó trong hôn nhân với bà Melinda: "Một trong những điều quan trọng mà chúng tôi đã gây dựng được cùng nhau, đó chính là Quỹ Gates Foundation, chúng tôi trân trọng điều này vô cùng. Chúng tôi đã có được tất cả những nguồn lực cần thiết, rất may mắn là như vậy.

Tỷ phú Warren Buffett cũng đã cam kết sẽ ủng hộ nguồn lực lớn cho quỹ, vì vậy chúng tôi cần đảm bảo rằng quỹ sẽ được chi dùng hợp lý để cứu giúp được nhiều con người. Melinda và tôi yêu thích những công việc thiện nguyện, và tôi cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác với cô ấy".