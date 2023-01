Vì sao bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm?

Công nhân Hoàng Anh Việt, cho biết, đội vừa di chuyển qua bờ bên kia đóng được 3 ngày thì xảy ra sự vụ cháu trai lọt trụ bê tông.

Theo lời những công nhân có mặt tại hiện trường từng tham gia cứu bé Hạo Nam, lúc xảy ra sự vụ, anh em công nhân nghỉ trưa, chuẩn bị ăn cơm. Và trước đó, nhóm trẻ này đã từng được nhắc nhở khi lén vào công trình.

Lời giải thích trên chỉ là một phía từ những người có mặt ở hiện trường. Dư luận vẫn đang chờ câu trả lời của ngành chức năng về trách nhiệm của đơn vị thi công, quản lý dự án và đơn vị giám sát công trình này khi để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nỗ lực cứu hộ bất thành

Công trình cầu Kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 do Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, đơn vị thi công do Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T; giám sát công trình do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải . Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là đơn vị quản lý dự án.