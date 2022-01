Vì sao bất ổn ở Kazakhstan gây lo ngại đối với khu vực và thế giới?

Your browser does not support the audio element.

Người biểu tình tập trung tại một địa điểm ở thành phố Almaty, Kazakhstan ngày 4/1 (Ảnh: Reuters).

Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bùng lên bởi sự tức giận vì giá nhiên liệu tăng cao đã trở thành một thứ dễ bắt lửa và đẫm máu hơn: hàng chục người biểu tình và 12 cảnh sát đã thiệt mạng và hàng trăm người khác đã bị thương. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu đã phải điều quân hỗ trợ ổn định tình hình theo đề nghị của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Hàng nghìn người biểu tình giận dữ xuống đường phản đối giá nhiên liệu tăng cao ở Kazakhstan đã tạo ra cuộc khủng hoảng lớn nhất làm rung chuyển đất nước Trung Á này kể từ năm 1991. Tòa thị chính ở Almaty, thành phố lớn nhất đất nước, chìm trong biển lửa do người biểu tình phóng hỏa. Đám đông giận dữ chiếm lấy sân bay quốc tế ở Almaty khiến lực lượng chức năng rất vất vả mới giành lại được quyền kiểm soát.