Vì sao bảo hiểm "bị dị ứng" và những hé lộ của người trong cuộc

- Thì như tôi nói, do lịch sử để lại thôi. Một ngành mới non trẻ 20-30 năm thì không tránh khỏi việc phải chờ nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao hơn. Việc này cần sự chung tay của tất cả các thành tố, trong đó có việc bản thân mỗi người phải tự tìm hiểu, vì sao lại sẵn sàng chọn các kênh đầu tư trong đó có cả những kênh đầy rủi ro, đi đầu tư mất tiền chẳng tiếc nhưng lại tiếc khi bỏ 20-30 triệu để đi mua bảo hiểm…

- Việc chỉ cần đào tạo 3 ngày là tôi muốn nói đến 3 ngày để tư vấn viên được cấp chứng chỉ. Nhưng để mà có được kiến thức cơ bản thì khi đi làm trong doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn viên được đào tạo khủng khiếp về sản phẩm, ví dụ như thế nào là sản phẩm tiết kiệm, sản phẩm đầu tư, sản phẩm sức khỏe… Họ còn được đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết phục, cách nói chuyện, cách ăn mặc… Có thực tế là những người làm bảo hiểm nếu vì lý do gì đó mà không làm nữa thì các ngành khác cực kỳ ưa thích sử dụng nhân sự đã được đào tạo qua các tập đoàn bảo hiểm lớn ra vì họ được đào tạo rất chuẩn mực.

Anh có chia sẻ về câu chuyện thị trường non trẻ và so sánh với các kênh đầu tư khác, tôi chợt liên tưởng đến thị trường chứng khoán. Bảo hiểm hay chứng khoán đều có tuổi đời non trẻ đấy thôi nhưng rõ ràng thị trường chứng khoán thu hút người dân tham gia mạnh còn bảo hiểm thì mang tai mang tiếng?

- Chứng khoán với bảo hiểm hơi khác nhau. Với chứng khoán thì gần như là ta góp vốn với công ty, ta là cổ đông doanh nghiệp và đúng nghĩa lời ăn lỗ chịu. Chứng khoán là đầu tư. Còn bảo hiểm thì cũng có phần nào đó là đầu tư vì người mua sẽ được nhận lãi suất 3-4%/năm gì đó, nhưng bản chất bảo hiểm là sản phẩm phòng ngừa rủi ro, nếu có rủi ro thì người mua được chia sẻ, tiền đó không mất đi đâu. Đầu tư chứng khoán thì bạn có thể "về zero" nhưng bảo hiểm thì không bị mất. Một bên là đầu tư, một bên là phòng thủ.

Ý tôi là 2 thị trường đó khác nhau mà, đều mới mẻ nhưng chứng khoán thì phát triển hơn còn bảo hiểm vẫn trong vùng trũng tâm lý của nhà đầu tư. Ngay cả tầng lớp có kiến thức người ta vẫn đôi khi nghĩ bảo hiểm như một cái gì như kiểu lừa đảo ấy?

- Thực ra ngành nghề nào cũng có chính sách để phát triển thôi. Hoặc cũng có thể do sự truyền thông của các đơn vị làm bảo hiểm. Lý do thì có nhiều, nhưng tôi nghĩ đôi khi là do sự truyền thông đấy. Bảo hiểm hay chứng khoán đều thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính nhưng sự truyền thông đến người dân liệu đã đủ hay chưa. Các công ty bảo hiểm cần xem xét về câu chuyện truyền thông.

Bên cạnh đó là nhận thức chung mà cái này lại từ nhiều phía, cả câu chuyện giáo dục nữa. Ở các nước, học sinh được dạy rất sớm về quản lý tiền, quản lý tài chính cá nhân nhưng ở Việt Nam thì chưa. Hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ chú trọng hơn đào tạo kiến thức tài chính cá nhân cho những người trẻ, để họ có nhận thức đúng đắn hơn. Hiện nay, nhiều sinh viên không có kiến thức về đầu tư đâu, hoặc cũng rất mông lung. Họ không thích an toàn mà thích phải nhanh, luôn.

Anh toàn điểm ra cơ hội mà hình như không nói đến thách thức, rào cản của ngành bảo hiểm nhỉ?

- Thách thức thì bây giờ mình nói về đội ngũ tư vấn. Đội ngũ tư vấn phải có kiến thức, không chỉ kiến thức về bảo hiểm đâu mà có kiến thức toàn diện vi mô, vĩ mô, lạm phát…

Nói thế liệu có "chém gió", làm gì có ai mới, trẻ mà lại có ngần đó kiến thức?

- Không, về tương lai bảo hiểm tức là quản lý tài sản, quy ra tư vấn tài chính, chứ không chỉ bảo hiểm vì hiện nay sản phẩm bảo hiểm cũng đa dạng lắm, sản phẩm đầu tư có, tiết kiệm có, hưu trí, y tế có, bảo vệ nhân thọ bồi thường cũng có thì đòi hỏi kiến thức rất đa dạng các ngành nghề và kiến thức chung về kinh tế. Cho nên, dù làm ngành nghề gì bạn cũng nên hiểu thế nào là đầu tư, lãi suất, lạm phát…

Tức là thách thức với ngành bảo hiểm là chất lượng nguồn nhân lực? Và làm sao để tâm lý của người dân liên quan đến bảo hiểm tốt hơn?

- Không chỉ ngành bảo hiểm mà ngành giáo dục cũng nên thay đổi. Ví dụ ở các nước từ cấp 3 thì người trẻ đã được học về quản lý tài chính, tiền tệ, đầu tư, hoặc chọn một số môn học quan kinh tế, biết các kiến thức cơ bản về kinh tế. Ở Việt Nam thì các môn đó còn khá xa lạ, các gia đình mang tính truyền miệng thậm chí ở một số gia đình mà bố mẹ có tư duy cho con biết đến tài chính sớm lại không hay.

Hỏi thật là các anh làm bảo hiểm đã từng gặp khách hàng nào mà người ta phản ứng rất dữ dội chưa?

- Có chứ, em họ tôi làm doanh nghiệp khi phải vay gói ở ngân hàng nào đó mà nhân viên tư vấn sai thì cậu ấy phải mua trong bối cảnh bị cưỡng ép thì gần như là không vui vẻ gì lắm. Khi khách hàng đi vay đã phải chịu lãi suất vay rồi, sau đó lại thêm món bảo hiểm nữa thì có khi không giải đáp kỹ là họ chỉ mua năm đầu để được vay thôi.

Thậm chí, tôi đi gặp doanh nghiệp lớn, họ nói để tiếp cận được khoản tín dụng đó thì họ cũng phải mua bảo hiểm. Tôi không biết mua trong tư thế bảo hiểm kiểu gì nhưng số tiền khá lớn, lên đến cả chục tỷ đồng đấy.

Nhưng gì thì gì, bây giờ mọi người cũng thay đổi dần cách nghĩ rồi. Ngày xưa, có nhiều gia đình, thậm chí bố hay mẹ còn không muốn cho con cái làm bảo hiểm, còn bảo "không làm được gì mới làm bảo hiểm", nhưng giờ thì đỡ rồi. Trong xã hội bao giờ cũng sẽ có một số nghề bị định kiến, nhưng nếu người ta làm ăn chân chính và tạo ra giá trị cho xã hội thì đương nhiên sẽ được pháp luật bảo vệ thôi.

Nội dung:Bảo Anh

Thiết kế: Thủy Tiên

Ảnh: Tiến Tuấn - Mạnh Quân

29/11/2022