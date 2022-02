Vì sao băng giá "muôn nơi" mà đỉnh Fansipan vẫn chưa có băng tuyết?

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí, tại sao nhiều nơi ở miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai và thậm chí cả Quảng Ninh trong hai ngày nay liên tục xuất hiện băng giá, mà đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) cao 3.143 m so với mặt biển, được coi là "Nóc nhà Việt Nam" lại không xuất hiện băng giá, mưa tuyết, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết có lý do để giải thích cho hiện tượng này.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo ông Hải, gần trưa nay (21/2), trên đường bộ lên đỉnh Fansipan từ hướng đỉnh đèo Ô Quý Hồ trở lên đã xuất hiện băng giá phủ trắng cây rừng, lối đi. Còn trước đó, mặc dù nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C và kéo dài nhưng băng giá hay còn gọi là băng tuyết không hình thành là do tại đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m và các nhánh núi cao hơn 2.000 m trên dãy Hoàng Liên Sơn trời có mưa nặng hạt kèm theo gió lộng. Do đó, khi nước mưa rơi xuống không bám được vào cành cây, ngọn cỏ khiến băng giá không hình thành.