Vì sao bạn nên thuộc lòng từ điển về các thành phần chăm sóc da?

- Parabens:Chất bảo quản này bao gồm ibutylparaben, propylparaben, methylparaben và ethylparaben, mà một số người tin rằng có chứa một lượng estrogen nguy hiểm cho sức khỏe phụ nữ. Tuy nhiên, những chất bảo quản này phần lớn an toàn khi không sử dụng quá mức.

- Phthalate: Một loại muối của axit phthalic đã được sử dụng trong nhiều loại thuốc xịt tóc và sơn móng tay trong nhiều thập kỷ nhưng nhiều người tiêu dùng tránh vì sợ chúng gây hại cho sức khỏe. Mặc dù bằng chứng cho điều này còn hạn chế, nhưng hầu hết các thương hiệu đã làm cho công thức của họ không có phthalate.

R – Z

- Silicone: Một chất có nguồn gốc từ silica mang lại cho sản phẩm kết cấu mịn, mượt và có thể làm mịn lỗ chân lông. Thành phần không nguy hiểm hoặc gây ngạt thở cho da. Các silicon phổ biến trong chăm sóc da bao gồm cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, dimethicone và phenyl trimethicone.

Sulfate là thành phần thường được sử dụng trong nhiều loại sữa rửa mặt.

- Sulfate: Một nhóm chất làm sạch được tìm thấy trong nhiều loại sữa rửa mặt bao gồm natri lauryl sulfat, amoni lauryl sulfat và natri laureth sulfat, có thể gây nhạy cảm và khô khi sử dụng quá mức hoặc để trên da quá lâu.

- Vitamin E: Một chất chống oxy hóa được nghiên cứu kỹ lưỡng giúp bảo vệ da hiệu quả, chống lại tác hại của môi trường.

- Titanium Oxide: Một khoáng chất đất được sử dụng trong kem chống nắng tự nhiên, vì nó bảo vệ da khỏi bức xạ UVA và UVB.

- Zinc Oxide: Một thành phần chống nắng tự nhiên không gây kích ứng thường được sử dụng cùng với titanium dioxide.

Xem thêm video đang được quan tâm: