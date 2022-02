Vì sao bác sĩ giả qua mặt được bác sĩ thật, ký giấy tờ tại khu cách ly F0?

Bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM

Theo ông Tuyến, cơ quan công an điều tra đã làm việc với Nguyễn Quốc Khiêm để làm rõ động cơ và việc có trục lợi hay không trong giai đoạn giả bác sĩ. Cá nhân ông không thể đưa ra nhận định.



Ông Tuyến cho biết, Sở Y tế đang mời ông lên họp, trách nhiệm như thế nào sẽ do Sở Y tế xác định và thông tin.



Trong đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM, quận 12 là một trong những điểm nóng. Cuối tháng 5/2021, phường Thạnh Lộc của quận 12 phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do diễn biến dịch căng thẳng.



Ngay từ giữa tháng 7, quận 12 đã hình thành các khu cách ly tiếp nhận F1, F0 không triệu chứng. Đến tháng 8, thành lập hàng chục trạm y tế lưu động để chăm sóc F0 trong cộng đồng. Đến tận tháng 11/2021, do địa bàn có khu công nghiệp, mức độ giao lưu tăng nên số ca mắc tăng.



Trước câu chuyện bác sĩ giả Nguyễn Quốc Khiêm, bác sĩ Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đồng thời là Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 cho rằng, việc Khiêm lọt vào khu cách ly F0 hoàn toàn có thể hiểu được.



Theo bác sĩ Lam, thời điểm đó, mọi nơi đều thiếu người trầm trọng, bệnh nhân cực kỳ đông, quản lý chắp vá chưa có quy trình chuẩn. Từ chuyên môn, vật tư, con người, thực sự không ngăn nắp, bài bản như bình thường.