Vì sao bà Obama rơi nước mắt vào ngày ông Trump nhậm chức?

Tiết lộ mới nhất của bà Obama xuất hiện trong một đoạn clip của chương trình "The Light Podcast" của bà, phát sóng vào ngày 7/3. Đoạn posdcast trên xuất phát từ chuyến đi giới thiệu cuốn sách thứ ba của bà Michelle Obama. Cuốn "The Light We Carry" phản ánh cách bà xử lý các mối quan hệ, sự thiếu tự tin và lo lắng trong một số thời điểm.