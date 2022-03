Vì sao Australia cần thêm căn cứ tàu ngầm ở bờ biển phía Đông?

Được biết, căn cứ mới không ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của căn cứ đội tàu ngầm lớp Collins hiện ở bờ biển phía Tây Australia và cả hai đều sẽ được sử dụng để triển khai các tàu ngầm theo thỏa thuận AUKUS.

Nhưng việc nước này liên tục nhấn mạnh kế hoạch xây thêm căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới ở bờ biển phía Đông trong khi thời gian tiếp nhận các tàu ngầm này còn chưa rõ ràng đang gây chú ý của dư luận. Nhất là khi Thủ tướng Morrison công bố các địa điểm có thể xây căn cứ trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa Australia sẽ bước vào cuộc bầu cử liên bang, người ta đặt câu hỏi liệu đây có phải động thái mang mục đích chính trị của ông?

Rõ ràng Thủ tướng Morrison muốn đưa chủ đề “an ninh quốc gia” vào chiến dịch tranh cử vì cho rằng điều đó mang lại lợi thế cho liên minh đảng Tự do-Quốc gia. Trước đó, phát biểu tại Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy có trụ sở tại TP Sydney, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh, Australia đang đối mặt với môi trường an ninh khó khăn và nguy hiểm. Do đó, nước này phải tiếp tục đầu tư vào việc nâng cao năng lực của Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Australia cần đưa việc lựa chọn các địa điểm cho căn cứ mới ra tranh luận công khai vì chi phí khổng lồ đòi hỏi kế hoạch cần được thực hiện một cách an toàn và tốt nhất về kỹ năng quản lý, vận hành cũng như bảo trì. Ngoài ra, giới phân tích cũng cho rằng, một số quyết định liên quan của Australia cần được thực hiện sớm vì chúng sẽ định hình phần còn lại của chương trình tàu ngầm.