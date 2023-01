Vì sao Ấn Độ vượt Trung Quốc về số lượng du học sinh tại Mỹ và Anh?

Covid-19, địa chính trị, chính sách giáo dục trong nước... là những nguyên nhân khiến số lượng sinh viên Ấn Độ nhiều hơn Trung Quốc tại các thị trường du học tiềm năng như Mỹ, Vương quốc Anh. Xu hướng này dự đoán sẽ thay đổi dòng di chuyển của sinh viên quốc tế trong tương lai.

Theo báo cáo nhập cư do Vương quốc Anh công bố cuối năm 2022, sinh viên Ấn Độ đã trở thành nhóm du học sinh lớn nhất tại nước này, vượt qua Trung Quốc. Cụ thể, tính đến tháng 9/2022, gần 128 nghìn sinh viên Ấn Độ được cấp thị thực du học Vương quốc Anh, tăng 273% so với năm 2019. Trong khi đó, khoảng 116 nghìn sinh viên Trung Quốc được cấp thị thực, giảm 2% so với năm 2019.