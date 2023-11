Vì sao album bị chê thậm tệ, Jungkook vẫn được ca ngợi là ông hoàng nhạc pop?

Jungkook của BTS đã tham gia chương trình thử giọng SuperStar K3 khi còn học cấp hai. Không lọt vào vòng chung kết nhưng anh nhận được danh thiếp từ 7 công ty giải trí, trong đó có BIGHIT MUSIC.

Tuổi còn trẻ nhưng Jungkook được công nhận là giọng ca, vũ công xuất sắc và đảm nhận vị trí main vocal của BTS, đồng thời nhận được danh hiệu "em út vàng".

Hội chứng Jungkook trên toàn cầu

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jungkook đang tạo nên “hội chứng Jungkook” trên thị trường nhạc pop toàn cầu với các ca khúc trong album solo đầu tay Golden.

Jungkook đang bội thu thành tích từ nhiều bảng xếp hạng khác nhau. Ca khúc chủ đề Standing Next to You lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 ở vị trí thứ 5 trên Billboard Mỹ.

Ca khúc cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng Global 200 và Global (không bao gồm Mỹ). Thành tích này được đưa ra dựa trên lượt phát trực tuyến và doanh số bán hàng tại hơn 200 quốc gia/khu vực trên thế giới.

Trên bảng xếp hạng Daily Top Song Global của nền tảng phát nhạc lớn nhất thế giới Spotify, 7 bài hát khác trong album mới, bao gồm Hate You, Yes or No và Please Don’t Change (feat. DJ Snake)... lần lượt xuất hiện với thứ hạng cao.

Điều đó cho thấy sự đón nhận của công chúng yêu nhạc với sản phẩm đầu tay của em út nhóm BTS.