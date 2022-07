Vì sao 3 năm liền Đắk Nông ở nhóm cuối bảng xếp hạng thi tốt nghiệp THPT?

Ông Nguyễn Văn Toàn lý giải, cơ bản là do số lượng học sinh khá giỏi ở tỉnh ít, nên điểm trung bình các môn thi thấp. Thứ hai là điểm thi môn ngoại ngữ (Anh văn) ở Đắk Nông chỉ đạt 4,1, thấp hơn 1 điểm so với mặt bằng chung cả nước, do tỉnh mới thực hiện được môn học này hệ 7 năm, chưa thực hiện được hệ 10 năm. Thứ ba là rất nhiều thí sinh đã sử dụng học bạ để xét tuyển đại học, việc dự thi chỉ để lấy điểm tốt nghiệp. Và hiện nay Bằng tốt nghiệp THPT không xếp loại khá giỏi, tâm lý học sinh là chỉ cần thi đỗ.

HĐND tỉnh Đắk Nông chất vấn về chất lượng giáo dục.