Vì sao 23 người ở Thanh Hóa bị khởi tố về tội 'đưa, nhận hối lộ'?

Thi hành Lệnh bắt, khám xét những người liên quan đến hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn và Cục thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tình trạng trên đã diễn ra trong khoảng thời gian dài làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh về TP biển Sầm Sơn và khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc.

Xác định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, xảy ra trong khoảng thời gian dài, để lại hậu quả rất nặng nề; những người phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau nên trong quá trình điều tra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ công an, của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa xác định trong số 23 bị can bị khởi tố có 8 người có hành vi "Nhận hối lộ" và 15 người có hành vi "Đưa hối lộ".

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)