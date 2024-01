Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ô tô chở học sinh bị tước giấy phép lái xe 11 tháng

Trên xe đang chở 10 em học sinh tiểu học. Lái xe cho biết, do buổi trưa ngồi với bạn bè nên đã uống nửa cốc bia.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Theo Nghị định 123 sửa đổi bổ sung, mức phạt của lái xe sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Chiến, càng về những tháng cuối năm, thời điểm các sự kiện liên hoan, tất niên, tổng kết diễn ra nhiều kéo theo vi phạm nồng độ cồn cũng gia tăng. Do đó, lực lượng chức năng xử lý vi phạm không có khung giờ cố định, mà liên tục kiểm soát bất ngờ các lái xe đang tham gia giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm lái xe khi đã uống rượu bia, giúp người dân đón Tết được an vui, an toàn.