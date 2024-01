Vị nhớ Sài thành

Có lần, giữa trời đông tuyết trắng nước Nhật, tôi lang thang trên phố để đi tìm một quán Việt Nam. Chạy xe hơn 2 tiếng mới thấy một quán nhỏ sáng đèn có cắm lá cờ đỏ sao vàng làm hiệu. Cảm giác thắt nghẹn khi được gấp đôi đũa, húp miếng nước lèo của món phở. Dẫu chẳng đậm vị như những tiệm trứ danh ở Sài Gòn mà tôi hay ăn, nhưng nỗi nhớ quê thèm vị luôn là thứ đầu tiên trỗi dậy cồn cào và thôi thúc con người ta nhất. Tôi nhớ lần đó trở về từ chuyến công tác 8 tháng, từ sân bay tôi đón chiếc taxi nhất quyết ghé ngay tiệm phở Dậu trứ danh Sài thành để ăn cho thỏa thê nỗi thèm.

Phở Dậu

Có một đoạn đời tao loạn ông nội gởi ba về An Giang nên mãi sau này thứ ba hay tìm ăn nhiều nhất khi sống trên đất Sài thành là mắm. Đời ba thắm đẵm vị mắm của xứ đồng tứ giác Long Xuyên. Dù giờ đã 80 tuổi, nhưng hỏi ba mấy quán bán bún mắm ở đất này ba thuộc làu làu.

Trong cuốn nhật kí ố vàng mà chúng tôi phải kì công ép nhựa từng trang có đoạn ghi nụ hồn đầu đời của ba má vương trên môi là những lá me rơi một đêm Sài Gòn trở gió. Phải chăng vì vậy mà má thích ăn chua. Me nấu canh cá lóc, hay ngâm me sống thành hũ, rồi ngào me thành mứt. Ba đùa nếu mở quán ăn khéo má còn làm được thành “Me bảy món” như “Bò bảy món”. Vậy nên, khi những tòa cao ốc mọc lên, hàng me các con đường Võ Văn Tần, Lê Quí Đôn, Phùng Khắc Khoan bị đốn xuống, má tiếc xao xác cả một quãng thanh tân đời mình. Giờ me của má chỉ còn trong kí ức và câu hát thoảng khi má hay ru cháu ngoại mình: “Gió đưa mười tám lá me/ Mặt rỗ hoa hòe, ăn nói dễ thương”.

Tôi có những người bạn ngoại quốc ghé đến Sài thành một quãng thời gian ngắn cho chuyến công tác. Tôi dẫn người bạn Pháp đi ăn bánh mì, uống cà phê vỉa hè. Tôi dẫn người bạn Hàn Quốc đi ăn hủ tiếu, uống trà đá. Tôi nói Sài thành trong tôi là những hàng quán lê la như thế. Mấy người bạn khi chào tạm biệt để về nước thường hỏi tôi đâu là đặc sản của đất này. Tôi cũng chẳng biết nói sao. Nhắc đến Hà Nội thì có bún chả, nhắc đến Huế thì có bùn bò, Mỹ Tho thì trứ danh hủ tiếu, An Giang thì có mắm, Cà Mau có cua. Sài thành này có gì?