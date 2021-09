Ví điện tử ZaloPay đạt chứng chỉ an ninh thông tin quốc tế cao nhất

ZaloPay là một trong hai ví điện tử đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận ISO 27001

Việc đánh giá và chứng nhận dựa trên 18 tiêu chuẩn bảo mật khắt khe, đặc biệt là các tiêu chí về mã hóa, giám sát an toàn thông tin, đánh giá về an toàn thông tin trước khi vận hành, kiểm soát truy cập qua bảo mật nhiều lớp, giám sát an toàn thông tin 24/7…