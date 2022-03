Vì đâu quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ khó ‘phá băng’?

Theo ông Mohamed Zeeshan, nhà phân tích chính trị quốc tế và Tổng biên tập của Freedom Gazette (Ấn Độ), phát ngôn của Ngoại trưởng Trung Quốc đã phủ bóng đen lên chuyến thăm tới New Delhi, bởi ông đã thách thức quan điểm của Ấn Độ về Kashmir tại OIC. Điều này khiến bầu không khí quan hệ Trung-Ấn tồi tệ hơn.

Theo ông Zeeshan, ông Vương Nghị đã không thể hiện thiện chí nhượng bộ trong vấn đề biên giới ở New Delhi và việc Trung Quốc cứng rắn với Ấn Độ về vấn đề này là thiếu tầm nhìn chiến lược. Bởi lẽ, vì khác với Mỹ và đồng minh, Ấn Độ không có phàn nàn cụ thể nào với Trung Quốc ngoài vấn đề biên giới và Kashmir.

Đây là hai vấn đề Bắc Kinh có thể giải quyết thông qua thỏa hiệp. Hiện không có vấn đề an ninh quốc gia cấp bách nào với Trung Quốc đến mức phải tỏ lập trường chống Ấn Độ, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.

Các cuộc đàm phán về rút quân giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực Ladakh đã diễn ra nhiều lần, song không đạt được kết quả mong muốn. (Nguồn: AP)

Thiếu trao đổi công bằng

Mặc dù không có bất cứ nhượng bộ lớn nào về vấn đề Ấn Độ quan tâm, song Trung Quốc lại cho rằng có thể chủ động kéo New Delhi xích lại gần Bắc Kinh. Trong bài xã luận ngày 25/3, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho rằng xung đột ở Ukraine đã khiến lợi ích chung Trung Quốc và Ấn Độ nổi rõ hơn và gợi mở hướng đi mới cho cộng đồng quốc tế, nhất là các nước không thuộc phương Tây.

Tuy nhiên, ông Aparna Pande, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến về tương lai của Ấn Độ và Nam Á tại Viện Hudson (Mỹ), nhận định lập trường của Ấn Độ trong xung đột Nga-Ukraine không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Ấn.

Ông Aparna Pande cho rằng, Trung Quốc tỏ ra tốt với Ấn Độ vì không muốn Ấn Độ trở thành đối tác an ninh của Mỹ. Đồng thời, lập trường của Ấn Độ với Nga có liên quan đến Trung Quốc: New Delhi muốn Moscow giữ khoảng cách với Bắc Kinh. Do đó, Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Ấn Độ.

Trung Quốc dường như cho rằng việc Mỹ gây áp lực đối với Ấn Độ trong vấn đề Nga đã đi ngược lại đường lối ngoại giao độc lập tự chủ lâu nay của Ấn Độ.

Tuy nhiên, bà Miller cho biết mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ về cơ bản đã thay đổi trong hai thập kỷ qua. Bắc Kinh đã sai khi nghĩ rằng cơ hội đã đến. Trung Quốc không hiểu Ấn Độ đã mất lòng tin đến mức nào. Mỹ không hài lòng với lập trường của Ấn Độ, song về cơ bản, điều này khó có thể khiến quan hệ Mỹ-Ấn rạn nứt.