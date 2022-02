Vi đâu bản cover triệu view của Nam Em 'bay màu' khỏi YouTube?

Your browser does not support the video tag.

Đế Vương - Nam Em cover

Tuy nhiên mới đây, dân tình náo loạn khi phát hiện màn cover ca khúc Đế Vương của Nam Em đã "bay màu" khỏi YouTube.

Cụ thể, khi click vào đường link cover này sẽ hiện dòng thông báo: "Video này không còn hoạt động do có một khiếu nại về bản quyền từ MusicMaster.io". Trên trang fanpage của FC Nam Em, cộng đồng fan cũng truyền tay thông tin này và kêu gọi "cày view" cho những video khác của nàng hậu.



Dòng thông báo khi click vào đường link màn cover của Nam Em với ca khúc Đế Vương