Vị đắng khó quên ở Sakai

Ngày nay, nhiều nơi tại Sakai cung cấp trải nghiệm trà đạo cho du khách, như trung tâm "Sakai Plaza of Rikyu and Akiko" hoặc "Sakai Tea Room" trong khuôn viên công viên Daisen, cạnh Bảo tàng thành phố Sakai. Trong đó, Sakai Plaza of Rikyu and Akiko được đặt tên theo trà sư Sen no Rikyu và nữ nhà thơ Yosano Akiko.

Điều đặc biệt tại Sakai Plaza of Rikyu and Akiko là du khách Việt có thể gặp gỡ những nghệ nhân trà đạo từng đến Việt Nam để giới thiệu môn nghệ thuật này. Đến đây một ngày cuối tháng Sáu, phóng viên VOV.VN tình cờ được tiếp chuyện bà Kitayamai Chiyoko, người đã thăm Đà Nẵng, Hội An và Huế vào năm 2019, trong dịp Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Bánh ngọt wagashi thường được sử dụng trong buổi thưởng trà.

Theo hướng dẫn của bà Kitayamai Chiyoko, du khách lần lượt trải nghiệm các bước thưởng trà theo kiểu truyền thống tại Nhật Bản. Trước tiên, một trà thất truyền thống của Nhật Bản phải có bình hoa, một bức tranh và tên của phòng trà. 3 yếu tố này tuân theo các quy luật về cân bằng, là nơi được tôn trọng và mang lại cảm giác thư thái nhất trong một ngôi nhà.