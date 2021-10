VFF đàm phán hợp đồng thầy Park: Chọn thành tích hay vươn tầm?

Dùng ê kíp phụ tá riêng không có gì sai, thậm chí tốt với thành tích khá ổn định suốt thời gian qua, nhưng nếu sau này ông thầy người Hàn Quốc rời đi sẽ là khoảng trống lớn trong trường hợp VFF cần một sự thay thế, hoặc chí ít là phụ tá cho người mới đến bằng một HLV bản địa.

Ngoài ra, tính kế thừa ở giai đoạn tới cũng cần phải nói đến bằng việc xây dựng thêm một lực lượng cầu thủ mới thay vì quanh quẩn với chừng đó con người suốt vài năm qua.

Đảm bảo thành tích và xây dựng cho bóng đá Việt Nam một nền tảng vững chắc về con người đó mới là điều mà VFF cần phải đặt ra ở bản hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo. Còn bằng không, khi ông thầy người Hàn rời đi sẽ rất đáng lo.

Mai Anh