Vết trượt đáng tiếc của ngôi sao khỏa thân lang thang trên phố Amanda Bynes

Trước khi khỏa thân xuống phố, Amanda Bynes đã hủy buổi gặp mặt với dàn diễn viên phim All That dự kiến diễn ra vào thứ 7 tuần trước vì lý do sức khỏe. Trước đó, cô bày tỏ niềm vui khi được trở lại làm việc, gặp gỡ các đồng nghiệp.

Những hình ảnh thanh xuân đầy sức sống của Amanda Bynes (Ảnh: TMZ).

Từ năm 2013, Amanda Bynes không thể đóng phim và thường xuyên phải đi điều trị tâm lý (Ảnh: News).

"May mắn thay, có vẻ như Amanda không hề bị thương, mặc dù mọi thứ có thể tồi tệ hơn nếu cảnh sát xem xét nơi cô ấy lên cơn loạn thần. Cô ấy đang được chăm sóc trong vài ngày", một nguồn tin tiết lộ.